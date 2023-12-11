Общество

В Пскове стартовали курсы по изучению русского языка для детей переселенцев

Псковский областной институт повышения квалификации работников образования (ПОИПКРО) проводит с 11 по 21 декабря 2023 года курсы по изучению русского языка лицами из числа переселенцев на территорию Псковской области, которые не владеют им. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ПОИПКРО, обучающие мероприятия проходят в рамках реализации государственной программы Псковской области «Реализация государственной национальной политики на территории области».

Специалисты ПОИПКРО помогут детям переселенцев на территорию Псковской области, испытывающим трудности при освоении русского языка, узнать азы языковой грамотности. Первое занятие было посвящено знакомству. Ребята освоили формы приветствия, способы самопредставления, рассказали о своей родной стране и развили навыки общения на русском языке в ходе выполнения практических заданий.

Занятия проходят на базе школы № 5 имени Героя России М. Н. Евтюхина и школы № 9 имени А. С. Пушкина.

За время занятий дети переселенцев освоят общения на русском языке в бытовых ситуациях: рассказ о доме и семье, школьной жизни, любимых занятиях. Кроме того, обучающиеся смогут потренировать навык общения, смоделировав ситуацию нахождения в городе или в магазине.

Организатором обучающих курсов выступает комитет по образованию Псковской области.