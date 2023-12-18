Общество

«Псковские тепловые сети» закупили почти 400 подарков для детей сотрудников

Новогодние подарки для детей сотрудников поступили на муниципальное предприятие города Пскова «Псковские тепловые сети». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПТС.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПТС

«Мы находимся на одном из складов предприятия. Сюда и привезли 377 подарков для наших детей. Вы только вдумайтесь в эту цифру! Посмотрите на фотографии — это настоявшее море из сладких подарков, которые уже сегодня отправятся по структурным подразделениям. Что бы кто ни говорил, но дети — это наше будущее. В жизни есть две основные инвестиции, на которых нельзя экономить: образование и дети. Знания помогут вам стать лучше и продвигаться по карьерной лестнице. А улыбки детей вообще бесценны», - отметили на предприятии.

В «Псковских тепловых сетях» добавили, что на этом сюрпризы для детей сотрудников не закончатся.

«Руководство предприятия созвонилось с Дедом Морозом и 2 января года на базе Городского культурного центра (площадь Победы, дом №1) организовало детские утренники, в которых смогут принять участия все дети сотрудников предприятия. Новогодние костюмы, как и хорошее настроение, только приветствуются. Детей у нас много, так что подготовлено сразу два концерта - в 11:00 и в 13:00», - рассказали в ПТС.