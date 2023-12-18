«Псковские тепловые сети» закупили почти 400 подарков для детей сотрудников

Новогодние подарки для детей сотрудников поступили на муниципальное предприятие города Пскова «Псковские тепловые сети». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПТС.
Фото здесь и далее: пресс-служба ПТС
«Мы находимся на одном из складов предприятия. Сюда и привезли 377 подарков для наших детей. Вы только вдумайтесь в эту цифру! Посмотрите на фотографии — это настоявшее море из сладких подарков, которые уже сегодня отправятся по структурным подразделениям. Что бы кто ни говорил, но дети — это наше будущее. В жизни есть две основные инвестиции, на которых нельзя экономить: образование и дети. Знания помогут вам стать лучше и продвигаться по карьерной лестнице. А улыбки детей вообще бесценны», - отметили на предприятии.
В «Псковских тепловых сетях» добавили, что на этом сюрпризы для детей сотрудников не закончатся.
«Руководство предприятия созвонилось с Дедом Морозом и 2 января года на базе Городского культурного центра (площадь Победы, дом №1) организовало детские утренники, в которых смогут принять участия все дети сотрудников предприятия. Новогодние костюмы, как и хорошее настроение, только приветствуются. Детей у нас много, так что подготовлено сразу два концерта - в 11:00 и в 13:00», - рассказали в ПТС.