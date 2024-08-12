Общество

Атлантические циклоны продолжат подбрасывать дождевые тучи на Северо-Запад

Атлантические циклоны на предстоящей неделе продолжат подбрасывать дождевые тучи на Северо-Запад. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

«Атлантические циклоны продолжат подбрасывать массивы дождевых туч на Северо-Запад, и только во вторник и среду вероятность осадков ожидается небольшой. Преобладающая дневная температура +19…+24 градуса», - рассказали синоптики.

На предстоящей неделе в Санкт-Петербурге временами пройдут ливневые дожди, и только во вторник и среду вероятность осадков ожидается небольшой. Преобладающая дневная температура +19…+22 градуса, во вторник-среду – немного теплее.

В Москве будет преобладать солнечная погода, а во вторник и пятницу прошумят ливни и грозы. Днём воздух прогреется до +25…+28 градусов, в дождливые дни будет на 4–5 градуса прохладнее.