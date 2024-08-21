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Общество

Средние зарплаты российских врачей превысили сто тысяч рублей

25.08.2024 13:00|ПсковКомментариев: 0

Средние зарплаты врачей в январе-июне текущего года превысили 100 тысяч рублей почти в половине регионов России, в аналогичном периоде прошлого года таких субъектов было чуть больше четверти, следует из анализа данных Росстата.

Более 200 тысяч рублей в месяц в этом году врачи получали в семи регионах РФ. Самые большие средние зарплаты были на Чукотке (292 тысячи рублей) и в Ямало-Ненецком автономном округе (284 тысячи). От 200 до 250 тысяч рублей зарабатывали в Магаданской и Сахалинской областях, Ненецком АО, Москве и на Камчатке. При этом в прошлом году в январе-июне было лишь три региона, где средние зарплаты врачей начинались от 200 тысяч (Чукотка, ЯНАО, Магаданская область).

В 30 регионах в первом полугодии этого года средние зарплаты врачей находились в интервале от 100 до 200 тысяч рублей, самые большие - в Ханты-Мансийском АО (184 тысячи рублей), Якутии (180 тысяч), Мурманской области (166 тысяч) и Санкт-Петербурге (154 тысячи). Годом ранее субъектов с такими доходами врачей было 20, пишет РИА Новости

Меньше 100 тысяч рублей врачи получают в 48 регионах - например, в Хакасии они зарабатывали в среднем 98 тысяч рублей, а в Ингушетии - почти 58 тысяч рублей.

В среднем по России, согласно Росстату, зарплаты врачей в январе-июне выросли до 121,3 тысячи рублей против 105,5 тысячи годом ранее. При этом среднемесячный доход от трудовой деятельности по стране за январь-июнь 2024 года составил 63,9 тысячи рублей.

Зарплата врачей в каждом регионе превышала среднемесячный доход от трудовой деятельности в субъекте, самый большой отрыв был в Крыму (в 2,3 раза), Приморском крае и Калужской области (в 2,2 раза). А самый маленький разрыв в Забайкальском крае, Карелии и Курской области - там врачи зарабатывают в 1,7 раза больше среднего дохода от трудовой деятельности в регионе.

Средний медицинский персонал получает 61 тысячу рублей в среднем по стране, а младший медперсонал - 52 тысячи рублей.

Росстат публикует данные по регионам РФ без учета статистической информации по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям.

Теги: #врачи
Источник: Псковская Лента Новостей
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