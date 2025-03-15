Общество

За неделю псковские росгвардейцы изъяли 28 единиц оружия

С 10 по 16 марта сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области провели 47 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Росгвардейцы выявили 14 административных правонарушений, изъяли 28 единиц оружия и более 20 боеприпасов.

Росгвардия напоминает, что порядок хранения, использования, ношения и транспортирования гражданского оружия определяется федеральным законом «Об оружии». Оружие должно храниться в запирающихся на замок металлическом шкафу или сейфе, которые обеспечивают безопасность хранения оружия и его сохранность, а также исключают доступ к нему посторонних лиц.

«Несоблюдение установленных правил хранения и ношения оружия влечет как административную, так и уголовную ответственность, а также изъятие оружия и аннулирование всех имеющихся разрешений на право хранения и ношения оружия», - отметили в управлении.