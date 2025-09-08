Общество

Николай Рыбаков: Ситуацию со здравоохранением в Псковской области можно оценить как катастрофическую

Ситуацию со здравоохранением в Псковской области можно оценить как катастрофическую, заявил председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков в беседе с корреспондентом радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Сам губернатор Михаил Ведерников в июне 2025 года сообщил, что дефицит медицинских работников в области составляет более 550 человек - 289 врачей и 258 средних медицинских работников», - поделился Николай Рыбаков.

При этом за период с 2000 года половина больниц прекратила свою работу, продолжил он, было 86, а стало 40. «И многие говорят, что это структурное укрупнение. Я часто слышу моих оппонентов на эфирах, что это просто переструктурирование. Но это не так, потому что количество больничных коек также сократилось на 45%, почти в два раза. А потом говорят: "Удивительно, что у нас из области люди уезжают"», - заметил председатель партии «Яблоко».

«А как они могут не уезжать, если они жить хотят? Они просто физически хотят жить, - заявил Николай Рыбаков. - Можно узнать, как они будут это делать, если нет врачей, к которым они могут обратиться. Как они будут жить в области? Результат – люди уезжают. Почему большое количество выпускников образовательных учреждений, которые учатся на учителей, не идут потом работать? А как они на зарплату учителя будут содержать свою семью, как они будут выживать в области, если они не могут достойную заработную плату получать, себя содержать, лечить и поддерживать состояние своего здоровья? Как они будут это делать?»

Вопрос вообще не к работникам сферы здравоохранения и даже не к тем, кто ею управляет, уверен Николай Рыбаков. «Вопрос государственных приоритетов. У нас сейчас у государства другой приоритет. У нас сейчас приоритет - развитие военно-промышленного комплекса. Вот, в чем приоритет сейчас страны. А мы считаем, что приоритетом должно быть здравоохранение, образование и наука. Потому что с этим в будущем государство будет сильнее», - заключил председатель партии «Яблоко».

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Псковское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» при проведении выборов депутатов Собрания депутатов Псковского муниципального округа первого созыва.