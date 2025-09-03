Общество

Детский праздник в честь начала учебного года прошёл в парке реки Милевки в Пскове

Второклассники Естественно-математического лицея №20 города Пскова приняли участие в празднике, посвященном началу нового учебного года, который состоялся в парке реки Милевки на Запсковье. Инициатором этого яркого события стал депутат Псковской городской Думы от партии «Единая Россия» Денис Иванов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото здесь и далее: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

На праздничной площадке ребят из 2 «В» класса встречал Кот Ученый. Вместе с героем дети активно участвовали в викторинах и конкурсах, подготовленных сотрудниками детской экологической библиотеки «Радуга».

«Школьники с удовольствием вспоминали героев сказок, отгадывали загадки, решали занимательные задачи и, конечно, танцевали, наполняя парк радостью и смехом. В ходе мероприятия ребята не только развлекались, но и проверяли свои знания о школьных предметах и героях детских книг. Кот Ученый с удовольствием отметил, что школьники хорошо знакомы с русскими народными сказками, а также провел конкурс веселых загадок на тему школьных уроков», - сообщили в реготделении.

«Ребятам хочется пожелать удачи и успехов в новом учебном году. Главное — поменьше расстраивать родителей и не забывать отдыхать! Для этого у нас есть наш парк, — отметил Денис Иванов. Он добавил, что хотел бы сделать этот праздник традиционным, чтобы парк стал местом для регулярных мероприятий, которые будут способствовать его развитию.

«Каждый из участников праздника получил подарок от доброго волшебника — сладости и акварельные краски, что сделало этот день еще еще более запоминающимся. В хорошую погоду провести время на свежем воздухе вместо уроков было бы приятно каждому ребенку! Праздник стал не только началом учебного года, но и замечательной возможностью для детей весело провести время, укрепить дружеские связи и зарядиться положительной энергией на весь год вперед», - добавили в «Единой России».

Напомним, благоустройство парка на берегу реки Милевки провели по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и партийному проекту «Городская среда». Общественную территорию привели в порядок по итогам народного голосования с участием жителей города Пскова. Проект разработали воспитанники детского центра «Кванториум».

Депутат Денис Иванов отмечал, что помимо важной финансовой составляющей программа позволяет горожанам проявить неравнодушие к окружающей среде и быту. Именно благодаря активной жизненной позиции жителей микрорайонов, реализации народной программы «Единой России» удается благоустраивать площадки. Немаловажно, что положение дел в парке держат на регулярном контроле. На площадке всегда много детей – депутат считает это самым лучшим отзывом о проделанной работе. Мелкие поломки и недочеты, которые открываются во время бурной эксплуатации площадки, оперативно устраняют. А для борьбы с хулиганами местные власти эффективно применяют камеры слежения.