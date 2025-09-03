Детский праздник в честь начала учебного года прошёл в парке реки Милевки в Пскове

Второклассники Естественно-математического лицея №20 города Пскова приняли участие в празднике, посвященном началу нового учебного года, который состоялся в парке реки Милевки на Запсковье. Инициатором этого яркого события стал депутат Псковской городской Думы от партии «Единая Россия» Денис Иванов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.
Фото здесь и далее: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»
На праздничной площадке ребят из 2 «В» класса встречал Кот Ученый. Вместе с героем дети активно участвовали в викторинах и конкурсах, подготовленных сотрудниками детской экологической библиотеки «Радуга».
«Школьники с удовольствием вспоминали героев сказок, отгадывали загадки, решали занимательные задачи и, конечно, танцевали, наполняя парк радостью и смехом. В ходе мероприятия ребята не только развлекались, но и проверяли свои знания о школьных предметах и героях детских книг. Кот Ученый с удовольствием отметил, что школьники хорошо знакомы с русскими народными сказками, а также провел конкурс веселых загадок на тему школьных уроков», - сообщили в реготделении.
«Каждый из участников праздника получил подарок от доброго волшебника — сладости и акварельные краски, что сделало этот день еще еще более запоминающимся. В хорошую погоду провести время на свежем воздухе вместо уроков было бы приятно каждому ребенку! Праздник стал не только началом учебного года, но и замечательной возможностью для детей весело провести время, укрепить дружеские связи и зарядиться положительной энергией на весь год вперед», - добавили в «Единой России».
Напомним, благоустройство парка на берегу реки Милевки провели по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и партийному проекту «Городская среда». Общественную территорию привели в порядок по итогам народного голосования с участием жителей города Пскова. Проект разработали воспитанники детского центра «Кванториум».
Депутат Денис Иванов отмечал, что помимо важной финансовой составляющей программа позволяет горожанам проявить неравнодушие к окружающей среде и быту. Именно благодаря активной жизненной позиции жителей микрорайонов, реализации народной программы «Единой России» удается благоустраивать площадки. Немаловажно, что положение дел в парке держат на регулярном контроле. На площадке всегда много детей – депутат считает это самым лучшим отзывом о проделанной работе. Мелкие поломки и недочеты, которые открываются во время бурной эксплуатации площадки, оперативно устраняют. А для борьбы с хулиганами местные власти эффективно применяют камеры слежения.