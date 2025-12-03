Общество

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Дмитрием Шаховым

Начинается видеотрансляция программы «Беседка». Гостем студии станет уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

В честь Международного Дня прав человека в программе обсудят широкий спектр вопросов, касающихся защиты интересов граждан, роль уполномоченного в этом процессе и важные инициативы, направленные на улучшение ситуации в данной области. Также Дмитрий Шахов расскажет о новых запретах и ограничениях и резонансных уголовных делах в Псковской области.

Ведущий – Константин Калиниченко.

Звоните в прямой эфир по телефону 56-73-72 и задавайте вопросы.

Видеотрансляцию можно будет посмотреть в группе ПЛН социальной сети «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.