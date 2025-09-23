Общество

Новым округам Псковской области продлили срок заключения соглашения со Счетной палатой

Изменения в закон «О Счетной палате Псковской области» одобрили на сессии Псковского областного Собрания депутатов 25 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковское областное Собрание

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов призвал поддержать законопроект в двух чтениях.

В марте 2025 года на территории Псковской области в результате преобразования 11 муниципальных районов созданы муниципальные образования со статусом муниципальных округов и установлен переходный период для формирования на этих территориях органов местного самоуправления.

Закон устанавливает порядок заключения соглашения с представительным органом муниципального образования области о передаче Счетной палате полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.

Законопроектом предусмотрено изменение даты направления решения, принятого представительным органом вновь образованного муниципального образования, о заключении соглашения со Счетной палатой - до 15 ноября текущего финансового года. Изменение даты «1 ноября» на «15 ноября» обусловлено периодом формирования органов местного самоуправления, который в 2025 году начинается после Единого дня голосования 12-14 сентября, а также датой принятия и регистрации уставов вновь образованных муниципальных образований.

16 проголосовали «за». Не голосовали семь депутатов.

«Закон принимается», - сказал председатель Собрания Александр Котов.