Общество

На «Госуслугах» появилась новая функция защиты аккаунта через доверенный контакт

На портале «Госуслуги» появилась возможность защитить аккаунт с помощью доверенного контакта — ему будет приходить дополнительный код подтверждения при смене пароля, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале.

«Главное правило защиты учетной записи на "Госуслугах" — никому никогда не сообщать свои логин, пароль и коды подтверждения входа. Чтобы защитить ваш аккаунт от мошенников, воспользуйтесь новой функцией "Госуслуг" — возможностью выбрать доверенный контакт. Это может быть, например, родственник или близкий друг. У него не будет доступа к личному кабинету, и он не сможет выполнять действия от вашего имени, но ему будет приходить дополнительный код подтверждения, если вы решите сменить пароль», — говорится в публикации.

Воспользоваться функцией могут все пользователи старше 14 лет, но стать доверенным контактом разрешается только совершеннолетним россиянам. У них должна быть подтвержденная запись на «Госуслугах», а в личном кабинете — данные паспорта и актуальный номер телефона, пишет РИА Новости.

Чтобы подключить доверенный контакт, нужно выбрать соответствующую опцию в разделе «Безопасность» в личном кабинете. Затем нажать на кнопку «Добавить» и указать имя контакта и номер его телефона, привязанный к «Госуслугам».

После этого нужно отправить приглашение. Когда доверенный контакт его примет, информация о нем появится в личном кабинете. При восстановлении доступа к аккаунту он первым будет получать СМС-код.

В Минфцифры уточнили, что доверенный контакт может быть только один, но у него может быть до пяти доверителей.

Отключить доверенный контакт или поменять его можно в любой момент в личном кабинете, заключили в министерстве.