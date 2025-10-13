Общество

Собак и кошек из Псковской области с начала года отправили в 23 страны мира

С начала 2025 года должностные лица Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора оформили 84 ветеринарных сертификата на домашних животных с целью их вывоза за рубеж, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

В управлении отметили, что в рамках проведения ветеринарного контроля государственные инспекторы ведомства убедились в удовлетворительном состоянии здоровья домашних питомцев. Особое внимание специалистов уделялось идентификации животных (наличию чипа), срокам проведения вакцинаций, обработок и наличию протоколов на титры антител при их необходимости. На основании проведения документарного и физического контроля были оформлены ветеринарные сопроводительные документы в зарубежные страны.

География путешествий 64 собак и 20 кошек охватила 23 страны мира, основные из них — Эстония, Латвия, Литва, Великобритания, Турция и Швейцария.