ИТ-холдинг Т1: Мультиагентные системы — шаг к сильному искусственному интеллекту

В финансовой отрасли активная смена парадигмы: от простых RPA-ботов к интеллектуальным агентам, которые взаимодействуют между собой через специальные протоколы, а с человеком — с помощью естественного языка. ИИ-агенты ценны способностью кратно ускорять рутинные операции и повышать эффективность бизнес-процессов, однако до настоящего интеллекта, сопоставимого с человеческим (AGI), алгоритмам еще далеко. Об этом заявил Сергей Голицын, руководитель направления Т1 ИИ (входит в ИТ-холдинг Т1), выступая на сессии «Самостоятельные ИИ-агенты на финансовом рынке — утопия или реальность?» в рамках форума Finopolis-2025.
Следующим шагом эволюции искусственного интеллекта эксперт назвал переход к мультиагентным системам, в которых ИИ-агенты смогут взаимодействовать между собой, уточнять задачи друг для друга, перестраивать аналитические модели.
Голицын подчеркнул, что мультиагентные системы окажут сильное влияние на корпоративный сектор. Они позволяют объединять данные из различных источников — хранилищ, BI-систем и облачных сервисов — и проводить их комплексную аналитику.
Вместе с тем, отметил эксперт, развитие таких архитектур требует особого регулирования. Поскольку мультиагентные решения будут напрямую влиять на финансовую устойчивость организаций и доверие к цифровым системам, необходима разработка стандартов их тестирования, мониторинга и оценки надежности.