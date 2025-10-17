Биохакер раскрыл секрет хорошей памяти и крепкой печени

Холин — это важный элемент, который часто называют «витаминоподобным веществом». Несмотря на то, что он не относится к традиционным витаминам, его роль в организме человека трудно переоценить. Эксперт по биохакингу Мария Молоствова рассказала о функциях холина, его источниках, а также причинах его дефицита.
Изображение создано с помощью ИИ «Шедеврум»
«В современном мире, где вопросы здоровья и питания становятся всё более актуальными, холин заслуживает особого внимания. Этот нутриент способствует правильному функционированию мозга, поддерживает здоровье печени и регулирует уровень липидов в организме», — сказала Мария Молоствова, акцентируя внимание на важности холина, особенно для беременных и кормящих женщин, а также на его роли в профилактике нейродегенеративных заболеваний.
Холин участвует в множестве биохимических процессов:
По словам эксперта Молоствовой, дефицит холина может быть связан с несколькими нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера и деменция. Во время беременности и грудного вскармливания он особенно критичен, поскольку недостаток холина в организме матери может негативно сказаться на когнитивных способностях младенца.
Согласно рекомендациям, взрослым мужчинам следует потреблять около 550 мг холина в день, тогда как для беременных и кормящих женщин эта норма увеличивается до 425-900 мг соответственно. Важно отметить, что перед началом приема добавок обязательно стоит проконсультироваться с врачом, особенно в случае индивидуальных потребностей.
Холин является жизненно важным нутриентом, необходимым для поддержания здоровья мозга, печени и общего самочувствия. Дефицит этого вещества может иметь серьезные последствия, особенно для беременных женщин и их детей. Чтобы избежать недостатка холина, важно следить за своим питанием, включать в него богатые этим веществом продукты и, при необходимости, рассматривать возможность добавок, пишет RuNews24.ru.
Таким образом, внимание к уровню холина в рационе — это шаг к хорошему самочувствию и качественной жизни.