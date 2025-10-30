Общество

Рак молочной железы: почему важно не пропустить момент

В представлении многих женщин маммолог - это врач, к которому имеет смысл обратиться после сорока лет. И то в рамках диспансеризации. Но такой подход к своему здоровью в корне неправильный. Рак молочной железы — одно из самых частых онкозаболеваний у женщин. И чем раньше оно будет обнаружено, тем больше шансов на успешное лечение.

О том, какие современные методы диагностики и лечения доступны псковичкам, в каких случаях проводится пластическая хирургия и почему профилактический осмотр у специалиста должен стать привычкой, а не подвигом, Псковской Ленте Новостей рассказал врач онколог-маммолог Псковского онкодиспансера Павел Алексеенко.

Рак молочной железы занимает первое место среди онкологических заболеваний у женщин. Такая картина наблюдается по всей стране, и Псковская область не исключение. По данным регионального ракового регистра за последние годы, рак молочной железы стабильно составляет самую большую долю среди всех новых случаев у женщин.

«Главная его опасность в том, что на ранних стадиях “болезнь не болит” и почти не проявляется. Многие пациентки чувствуют себя абсолютно здоровыми — пока случайно не находят уплотнение или не приходят на плановую маммографию. П между тем именно раннее выявление определяет всё. Если опухоль обнаружена, когда её размер меньше 2 см и нет метастазов, шанс на полное излечение достигает 90–95%», - отмечает Павел Алексеенко.

Поздняя диагностика, по его словам, напротив, усложняет лечение и требует более агрессивных методов.

Как вовремя заметить болезнь

Есть простые шаги, которые реально спасают жизни.

Самообследование — раз в месяц, лучше после менструации. Это не требует специальных знаний: важно просто знать свои «нормальные» ощущения и вовремя заметить изменения — уплотнение, втяжение кожи, выделения из соска, изменение формы.

Регулярная маммография — раз в два года после 40 лет (а если есть наследственная предрасположенность — раньше). Этот снимок позволяет увидеть опухоль задолго до того, как она станет ощутимой.

УЗИ молочных желез - ежегодно для всех девушек. Абсолютно безопасный метод, позволяющий найти образование на ранней стадии.

Дополнительно: ежегодный профилактический осмотр у маммолога — то, что должно быть привычкой, а не подвигом.

«Чаще всего рак молочной железы выявляется у женщин от 50 до 69 лет. Но болезнь может проявиться и раньше, особенно если есть наследственная предрасположенность. После 70 лет риск снижается, но полностью не исчезает», - предупреждает врач.

Поэтому, начиная с 20 лет нужно хотя бы раз в месяц делать самообследование и при любых изменениях обращаться к врачу. С 25–30 лет стоит проходить осмотр у маммолога или гинеколога и делать УЗИ молочных желез. С 40 лет обязательно делать маммографию каждые два года, а при семейной предрасположенности — раньше и чаще, иногда с добавлением МРТ.

«Главные инструменты диагностики — маммография, УЗИ и биопсия. Маммография — основной метод после 40 лет: она показывает даже мелкие микрокальцинаты, которые ещё не прощупываются. УЗИ помогает дополнить картину, особенно у женщин с плотной тканью молочной железы и у молодых. Биопсия с иммуногистохимией позволяет точно установить диагноз и подобрать лечение. МРТ и генетические тесты применяются выборочно — при сложных случаях и у женщин с высоким риском», - поясняет врач.

Что будет, если диагноз уже поставлен

Методы лечения подбираются индивидуально, в зависимости от стадии, типа опухоли и общего состояния пациентки.

Главная цель врачей — не просто удалить опухоль, а сохранить качество жизни.

I–II стадии — чаще всего можно обойтись органосохраняющей операцией, когда грудь остаётся на месте. После этого обычно проводится лучевая терапия и при необходимости — гормонотерапия.

III стадия требует комбинированного подхода: химиотерапия + операция + лучевая терапия.

IV стадия — это уже контроль болезни. Современные препараты позволяют сдерживать процесс, облегчать симптомы и продлевать жизнь на годы.

Каждое решение принимается на врачебном консилиуме — коллективно, с участием хирурга, химиотерапевта, радиотерапевта.

Что доступно пациентам Псковского онкодиспансера

В Псковской области ежегодно выявляется 400 новых случаев рака молочной железы. За последние годы увеличивается доля ранних стадий, что говорит о пользе профилактических осмотров и маммографии. «Чем больше женщин проходят обследования, тем чаще удается обнаружить опухоль на стадии, когда её можно полностью вылечить», - отмечает врач.

В Псковском областном онкологическом диспансере есть всё необходимое для диагностики и лечения РМЖ:

Современная диагностика — цифровая маммография, УЗИ, трепан-биопсия, иммуногистохимия, КТ, МРТ, сцинтиграфия

Хирургическое отделение — выполняются операции любой сложности, включая органосохраняющие и реконструктивные с установкой имплантов.

Химиотерапия и гормонотерапия — применяются схемы, соответствующие международным стандартам.

Лучевая терапия — проводится на современном оборудовании.

Псковский онкодиспансер оснащен высокотехнологичным оборудованием.

Новые установки для проведения лучевой терапии позволяют проводить лечение быстрее и точнее. «Излучение направляется строго на опухоль, а окружающие органы — сердце, лёгкие — получают минимальную дозу. Стали доступны современные режимы, когда курс длится меньше, но результат остаётся таким же. Это уменьшает нагрузку на организм и сокращает время лечения», - говорит врач.

Павел Алексеенко также отмечает, что сейчас появилось много новых схем проведения химиотерапии, которые действуют точечно на опухоль и меньше влияют на здоровые ткани. «Таргетные и иммуно-препараты, гормональная терапия, персонализированные комбинации — всё это позволяет уменьшить выраженность побочных эффектов и сделать лечение более комфортным. Главное, что лечение теперь подбирается под конкретный тип опухоли и особенности пациентки», - поясняет он.

Уже несколько лет в Псковском онкодиспансере практикуются пластические операции по восстановлению груди. По словам Павла Алексеенко, они могут проводиться как одномоментно (сразу после удаления опухоли), так и отсроченно.

«Основная часть выполняется по полису ОМС, если есть медицинские показания. Некоторые дополнительные варианты могут быть платными. За год проводится несколько десятков реконструкций. Пациентки, как правило, довольны результатом — особенно тем, что после лечения можно сохранить естественный внешний вид и самоощущение», - сообщает врач.

Все основные методы доступны по полису ОМС, без дополнительной оплаты.

Для желающих возможны и платные услуги — консультации, экспресс-диагностика, повторные обследования.

***

Помимо лечения заболеваний молочной железы, диспансер помогает пациентам с онкопатологиями:

гинекологической,

урологической,

желудочно-кишечной,

головы и шеи.

Также проводятся профилактические осмотры и действует диспансерное наблюдение для тех, кто уже прошел лечение.

