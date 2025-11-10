Общество

Ремонт в палкинской школе завершили с задержкой в 2 месяца

В Палкинской средней школе закончился капитальный ремонт, сообщается на странице главы Палкинского района Ольги Потаповой в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Ольга Потапова / «ВКонтакте»

«Благодаря этому дети учатся в безопасных и удобных условиях, не отвлекаясь на недостатки здания», - сообщила глава района.

План ремонта включал широкий перечень работ:

Заменена система электроснабжения;

Обновлены водопровод и канализация;

Произведен тщательный косметический ремонт помещений;

Приведена в порядок пожарная сигнализация;

В большинстве кабинетов вся мебель заменена на новую.

Комиссия установила, что все работы проведены согласно контракту, а ранее выданные замечания со стороны строительного контроля, устранены.

На капитальный ремонт израсходовано порядка 47,5 миллионов рублей. Ремонт осуществлён по нацпроекту «Молодежь и дети».

«Кроме того, в период проведения капитального ремонта учеба детей была организована таким образом, чтобы проводимые работы им не мешали, поэтому образовательный процесс не пострадал. Также было организовано питание школьников. Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что капитальный ремонт школы создал современную, комфортную и безопасную среду для обучения палкинских детей, и теперь их развитие стало более эффективным и приятным. Дорогие ребята - берегите новый ремонт и мебель!» - добавила Ольга Потапова.