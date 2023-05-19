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Туризм

Авиакомпании готовятся к возможным задержкам рейсов из аэропорта Антальи в Россию

07.06.2023 20:50|ПсковКомментариев: 0

В ближайшее время расписание аваиарейсов из России в турецкую Анталью и обратно будет существенно скорректировано. Авиакомпании предполагают, что задержек вылетов избежать не удастся.

Дело в затянувшемся ремонте одной из взлетно-посадочных полос аэропорта, который начался в мае и должен был завершиться в июле, но сроки работ сдвинулись на месяц, пишет RuNews24.

До этого момента у перевозчиков в планах было увеличение количества рейсов. Также рассматриваются другие варианты событий: от постоянных задержек вылетов до сокращения полетных программ.

Теги: #Турция
Источник: Псковская Лента Новостей
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