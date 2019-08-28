За пропаганду наркотиков в социальных сетях великолучанин заплатит штраф

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области при проведении мониторинга ресурсов сети Интернет выявили факт пропаганды наркотических средств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Установлено, что 30-летний житель Великих Лук на своей странице в социальной сети размещал фотографии и видеоматериалы, в которых демонстрировались процессы выращивания конопли и призывы к употреблению наркотиков растительного происхождения.
В соответствии с заключениями экспертов в данных материалах установлена необходимая совокупность признаков популяризации и пропаганды наркотиков.
В суде мужчина признал обстоятельства правонарушения. Решением Великолукского городского суда правонарушитель признан виновным по части 1 статьи 6.13 «Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ» КоАП РФ. Ему назначен штраф в сумме четырех тысяч рублей.
Всего в этом году наркополицейскими выявлено четыре факта пропаганды наркотиков в социальных сетях.