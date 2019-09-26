Происшествия

В Опочецком районе полицейские и волонтеры уничтожили 358 кустов дикорастущей конопли. ФОТО

В рамках операции «Мак-2019» на территории Опочецкого района, полицейские МО МВД России «Опочецкий» и волонтеры из военно-патриотического клуба «Беркут» уничтожили 358 кустов дикорастущей конопли. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 2 участка, на которых росло растение, удалось обнаружить - в ходе оперативно-профилактических мероприятий - 27 сентября.

«Оказала содействие и специалист по работе с детьми и молодежью Опочецкого района Светлана Григорьева», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в управлении добавили, что такой случай - за последнее время далеко не первый в Псковской области.

«Активная работа по выявлению в регионе фактов незаконного культивирования наркосодержащих растений, а также поиску дикорастущих посевов конопли и мака полицейскими во взаимодействии с представителями общественности, продолжается», - заключили в ведомстве.