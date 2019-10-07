Происшествия

Псковские таможенники обнаружили 450 кг гашиша в топливном баке грузовика

450 кг гашиша обнаружили в топливном баке грузового автомобиля сотрудники Псковской таможни на таможенном посту МАПП «Бурачки» на российско-латвийской границе. Об этом сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор Псковской таможни Наталья Князева.

Грузовой автомобиль, перевозивший в Россию косметические средства, был досмотрен с применением инспекционно-досмотрового комплекса. При дальнейшем детальном досмотре оперативники таможни во взаимодействии с сотрудниками управления ФСБ России по Псковской области обнаружили в топливном баке тайник с 46 упаковками пластичного вещества коричневого цвета.

По заключению эксперта, обнаруженное вещество является гашишем. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ. Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного заключения.

Водитель – иностранный гражданин 1981 года рождения – заключен под стражу.