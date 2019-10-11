Происшествия

На 6 лет могут распрощаться со свободой двое псковичей за организацию наркопритона

Прокуратура города Пскова утвердила обвинительное заключение в отношении гражданина 1988 года рождения и гражданки 1995 года рождения по факту совершениями ими преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 232 УК РФ (систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств, совершенного группой лиц по предварительному сговору).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города, в период с 1 октября 2018 года до 12 декабря 2018 года, обвиняемые, систематически предоставляли свою квартиру в Пскове лицам из числа своих знакомых, употребляющим запрещенные вещества, в качестве помещения для употребления различных наркотических средств и психотропных веществ.

При этом они разрешали данным лицам в помещении указанной квартиры изготавливать для собственного употребления наркотические средства и психотропные вещества, хранить в помещениях указанной квартиры различные приспособления и оборудование, используемые для систематического употребления запрещенных веществ, а также предоставляли посуду, хозяйственную утварь и иные приспособления, то есть создали для своих клиентов все необходимые условия для потребления наркотических средств и психотропных веществ.

Им предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, и в настоящее время им грозит до 6 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.