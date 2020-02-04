Происшествия

Псковской полицией задержаны две студентки из Петербурга с синтетическими наркотиками

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Пскову 23 января 2020 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны две студентки Санкт-Петербургских институтов - уроженки Ярославской и Вологодской областей, 1994 и 1997 годов рождения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, в ходе личного досмотра в кармане куртки одной из задержанных обнаружены и изъяты 8 свертков с синтетическим наркотическим средством общей массой 13,83 грамма.

По версии следствия, изъятое предназначалось для последующего незаконного сбыта. Однако, противоправный умысел до конца доведен не был. Следственным управлением УМВД России по городу Пскову по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 – п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В ходе обследования автомобиля, на котором передвигались студентки, обнаружены и изъяты 170 свертков с синтетическим наркотическим средством общей массой 342,85 грамма. По имеющимся данным, они были привезены подозреваемыми из Санкт-Петербурга с целью дальнейшего сбыта путем размещения закладок на территории Пскова.

В настоящее время по ходатайству органов предварительного следствия Псковским городским судом в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.