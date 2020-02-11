Происшествия

Порховича ждет суд за сбыт наркотиков через интернет-магазин и Telegram

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участника организованного преступного сообщества, занимавшегося незаконным сбытом синтетических наркотиков на территории Псковской области через нелегальный интернет-магазин и каналы в мессенджере Telegram. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре региона.

Органы предварительного расследования обвиняют его в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210 УК РФ (участие в преступном сообществе) и частью 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств).

В ходе предварительного следствия установлено, что житель Порховского района был вовлечен в незаконное распространение наркотических средств в составе преступного сообщества под видом высокооплачиваемой работы курьером.

В дальнейшем ему передавали оптовые партии наркотиков, которые он помещал в тайники-«закладки» для их последующего получения клиентами-посетителями интернет-ресурсов, которые использовались в схеме незаконного сбыта наркотических средств.

Уголовное дело направлено в Порховский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция части 4 статьи 228.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.