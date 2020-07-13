Происшествия

В Псковской области будут судить гражданина Белоруссии, промышлявшего сбытом наркотиков

В Псковской области перед судом предстанет гражданин Белоруссии, участник организованной преступной группы, промышлявшей сбытом наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Он обвиняется в совершении 41 преступления, предусмотренного пунктами «а», «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ с использованием информационно-телекоммуникационной интернете в крупном размере организованной группой).

В ходе предварительного следствия установлено, что летом 2019 года мужчина вступил в организованную преступную группу по сбыту наркотических средств и психотропных веществ бесконтактным способом с использованием интернет-магазина на сайте «Гидра» на территории Псковской области. В ее составе обвиняемый, по указанию вышестоящих участников, помещал наркотики в тайники – «закладки».

В результате оперативно-розыскной мероприятий и следственных действий установлено 39 подготовленных им «закладок» с наркотиками, кроме того, более 80 г наркотических средств и психотропных веществ, предназначавшихся для дальнейшего сбыта, изъяты по месту жительства обвиняемого и в автомобиле.

Санкция части 4 статьи 228.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Уголовное дело направлено в Псковской городской суд для рассмотрения по существу.