Происшествия

В Себеже росгвардейцы задержали трех мужчин с признаками наркотического опьянения

В Псковской области сотрудники ОМОН задержали граждан с признаками наркотического опьянения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В ходе совместных с оперативниками УКОН областного управления МВД профилактических мероприятий в Себеже сотрудники ОМОН задержали троих мужчин, у которых были выявлены признаки наркотического опьянения. В ходе досмотра у одного из них было обнаружено вещество растительного происхождения, которое направлено для проведения экспертизы.

В соответствии с законодательством за совершенные правонарушения мужчины будут привлечены к ответственности.