Происшествия

Семерых людей с признаками наркотического опьянения задержал ОМОН в Пскове

Семерых граждан с признаками наркотического опьянения задержали 10 августа в Пскове в ходе профилактических мероприятий на территории Запсковья сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области совместно с оперативниками управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

У двоих задержанных обнаружены свертки с неизвестным веществом, которое направлено для проведения экспертизы.

В соответствии с частью 2 статьи 20.20 КоАП РФ, за употребление наркотических средств мужчины будут привлечены к административной ответственности.