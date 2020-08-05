Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
образование сегодня и завтра
Собираемся в школу!
Вечное движение жизни
Резиновые сапоги: за и против
Приглашает институт деловой карьеры
Рецепт идеального вечера
Новая эра городской среды
Гонки по вертикали
Телефон прямого эфира 56-73-72
Здесь будет город-парк
Нацпроекты в регионе: итоги первого года
 
 
 
ещё Происшествия 05.08.2020 10:070 В деревне Лухново в Псковском районе сгорело здание школы 11.08.2020 17:260 Вандалы атакуют готовящийся к открытию великолукский динопарк 11.08.2020 16:450 Два опочанина задержаны полицией за сбыт марихуаны 11.08.2020 14:482 Псковичи случайно подстрелили из лука отдыхающего на берегу Чудского озера 11.08.2020 10:351 Семерых людей с признаками наркотического опьянения задержал ОМОН в Пскове 11.08.2020 08:470 Хозпостройка сгорела в Пскове на Лесной
 
 
 
Самое популярное 08.08.2020 10:1723 Интерактив: Пожилые супруги ползли из больницы до Ольгинского моста на глазах у равнодушных прохожих 10.08.2020 12:320 В Псковскую область придет похолодание 09.08.2020 23:177 Задержанные и раненые появились на акции протеста в Минске 10.08.2020 14:2022 Триумф батьки, или Опасная игра 09.08.2020 21:061 Виновница ДТП с автобусом на Гдовке доставлена в областную больницу
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Два опочанина задержаны полицией за сбыт марихуаны

11.08.2020 16:45|ПсковКомментариев: 0

Два жителя Опочки задержаны сотрудниками полиции за сбыт наркотических веществ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицией установлено, что на территории Опочецкого района 39-летний мужчина осуществил сбыт наркотического средства марихуана в размере более 20 граммов.

Также опочецкие стражи порядка выявили еще один факт реализации запрещенных веществ. По версии следствия, 28-летний местный житель реализовал более 7 граммов марихуаны.

По данным фактам следователями МО МВД России «Опочецкий» возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция за указанное преступление предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. В настоящее время в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями проводится необходимый комплекс следственных действий, устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений.

Данные факты незаконного сбыта наркотических веществ установлены полицейскими при проведении на территории региона профилактической операции «Мак-2020», третий этап которой стартовал в области 6 августа. Операция направлена на выявление, предупреждение и уничтожение незаконных посевов и очагов дикорастущих наркосодержащих растений, перекрытие каналов поставки наркотических средств растительного происхождения.

Обо всех фактах незаконного культивирования или сбыта мака, конопли или других наркосодержащих растений вы можете сообщить по телефону дежурной части УМВД России по Псковской области - (8112) 66-16-49, телефону управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области - (8112) 59-37-00.

Теги: #наркотики #Опочка
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Беспокоит ли вас ситуация в Белоруссии после президентских выборов?
В опросе приняло участие 95 человек
11.08.2020, 18:030 Об утраченной псковской церкви расскажет гость Александро-Невских онлайн-бесед 11.08.2020, 18:010 Пролет спутников Starlink запечатлели над Мирожским монастырем 11.08.2020, 17:520 В среду в Псковской области синоптики обещают до 20 градусов тепла 11.08.2020, 17:350 Депутаты гордумы Денис Иванов и Сергей Колосов присоединились к акции «Лучший друг»
11.08.2020, 17:260 Вандалы атакуют готовящийся к открытию великолукский динопарк 11.08.2020, 17:190 Эксперт рекомендовал младшим школьникам не использовать кожные спиртовые антисептики 11.08.2020, 17:101 Мусорный контейнер появился в деревне Пески Псковского района 11.08.2020, 16:570 Неравнодушных горожан просят помочь в восстановлении купели святого Пантелеимона в Пскове
11.08.2020, 16:450 Два опочанина задержаны полицией за сбыт марихуаны 11.08.2020, 16:330 Официальный курс евро снизился почти на рубль 11.08.2020, 16:260 Анна Кузыченко: Образовательные учреждения Пскова готовы к учебному году в очном режиме 11.08.2020, 16:140 «Диктант Победы» пройдет в Псковской области в каждом муниципалитете
11.08.2020, 16:040 Общественный пресс-центр ПЛН: Капремонт в Псковской области в условиях пандемии 11.08.2020, 15:514 Олег Брячак: Белоруссия стала похожа на элитный колхоз 11.08.2020, 15:420 Число пользователей приложения «Мой Tele2» на Северо-Западе за год выросло в 1,6 раз 11.08.2020, 15:362 Ефремова вынесли из суда на носилках  
11.08.2020, 15:230 Олег Брячак перевоплотился в дизайнера интерьеров 11.08.2020, 15:170 Владимир Зубов раскритиковал тендер в 1 млн долларов на услуги по поиску резидентов ОЭЗ «Моглино» 11.08.2020, 15:070 ГИБДД: Родители не должны разрешать управление мототранспортом детям до 16 лет 11.08.2020, 15:000 Олег Брячак: Удар, нанесенный коммунистами, оказался нам только на руку
11.08.2020, 14:530 «Эхономика» с Владимиром Зубовым. ВИДЕО 11.08.2020, 14:510 Водитель ВАЗ-2110 погиб на федеральной трассе в Палкинском районе 11.08.2020, 14:482 Псковичи случайно подстрелили из лука отдыхающего на берегу Чудского озера 11.08.2020, 14:461 В машине полный стакан воды не прольется - губернатор о качестве ремонта Рижского проспекта
11.08.2020, 14:390 Выигравшая поездку в Мекку христианка с Кавказа увидит святыни псковской земли 11.08.2020, 14:300 Физкультурный комплекс у лицея «Развитие» смогут посещать все желающие. ФОТО 11.08.2020, 14:200 Владимир Зубов: Более года нужно бизнесу для восстановления после ограничительных мер 11.08.2020, 14:130 Олег Брячак: Рассчитываем, что хотя бы 150 наших кандидатов выиграют сентябрьские выборы
11.08.2020, 13:591 В сентябре пройдет первый клубный концерт праздника живой музыки «Добрый рок» 11.08.2020, 13:521 Владимир Зубов: В случае второй волны коронавируса бизнес получит удар под дых 11.08.2020, 13:460 Учебный год для школьников начнется с тестов, важно понять, как карантин отразился на уровне знаний - министр просвещения 11.08.2020, 13:443 Олег Брячак не намерен прививаться от коронавируса
11.08.2020, 13:370 Паломнические поездки на Талабы. РАСПИСАНИЕ 11.08.2020, 13:250 Бежаницкого почтальона приговорили к условному сроку за присвоение служебных средств 11.08.2020, 13:170 Почти 100 владельцев охотничьего оружия проверены в рамках операции «Охота» в Псковской области 11.08.2020, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Владимиром Зубовым
11.08.2020, 12:510 Выставка «Так начиналась война» открылась в островском Военно-историческом музее 11.08.2020, 12:451 Долг по алиментам в 60 тысяч рублей выплатил пскович после вмешательства приставов 11.08.2020, 12:370 К 2021 году по большей части псковских лесов актуализируют информацию 11.08.2020, 12:150 Со страницы «Михайловского» в соцсети можно отправиться в пушкинское путешествие «по всей Руси»
11.08.2020, 12:060 Работающие с коронавирусными пациентами врачи смогут досрочно выйти на пенсию 11.08.2020, 11:5810 В Белоруссии началась забастовка против фальсификаций на выборах 11.08.2020, 11:527 Дочь Путина испытала на себе вакцину от коронавируса 11.08.2020, 11:510 «Эхономика»: Выдержит ли Псковская область испытание коронавирусом и слабым рублем?
11.08.2020, 11:491 В Пскове открыта продажа билетов на спектакль «Пиковая дама» Краснодарского театра драмы 11.08.2020, 11:410 Рынок зеленого финансирования в России до 2023 года составит 3 трлн рублей - эксперт 11.08.2020, 11:355 Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса 11.08.2020, 11:251 В двух деревнях Островского района изменится график вывоза ТКО
11.08.2020, 11:145 Бюджетники выиграют от увеличения доли оклада в зарплате до 70% - Владимир Яников 11.08.2020, 11:020 Еще один человек умер от коронавируса в Псковской области 11.08.2020, 11:000 Водитель из Мурманской области сбил мальчика в Острове 11.08.2020, 10:541 «Гайд-парк» с Олегом Брячаком о подготовке псковских эсеров к выборам
11.08.2020, 10:420 Toyota RAV4 стала самым популярным кроссовером на вторичном рынке в июле 11.08.2020, 10:351 Семерых людей с признаками наркотического опьянения задержал ОМОН в Пскове 11.08.2020, 10:292 Рижский проспект сдан после ремонта на три недели раньше срока 11.08.2020, 10:270 Более 4 000 жителей Псковской области заразились коронавирусом
11.08.2020, 10:230 За метровую яму на дороге «Псковавтодор» заплатит автомобилисту 65 тысяч рублей 11.08.2020, 10:110 Наставники псковского «Кванториума» обучили будущих педагогов мобильных технопарков 11.08.2020, 10:030 Участок площади автовокзала отремонтируют в Острове за 9 млн рублей 11.08.2020, 09:530 Новому командиру Псковского гвардейского соединения ВДВ торжественно передали знамя дивизии
11.08.2020, 09:390 Псковская область заняла 6 место в СЗФО по доступности отдыха в санаториях 11.08.2020, 09:302 18 дополнительных евроконтейнеров установил Экопром в Невеле 11.08.2020, 09:250 Почти 40 нарушений ПДД зафиксировали в двух районах Псковской области за два дня 11.08.2020, 09:123 Певицу Валентину Легкоступову нашли с пробитой головой
11.08.2020, 09:020 Россиянам назвали опасные места для расчета банковской картой 11.08.2020, 09:000 Почему не надо оставлять мешки с мусором на обочинах, рассказал регоператор 11.08.2020, 08:510 Бизнес-омбудсмен попросил Путина продлить выплату COVID-субсидий на зарплаты 11.08.2020, 08:470 Хозпостройка сгорела в Пскове на Лесной
11.08.2020, 08:395 В ВОЗ заявили о «зеленых ростках надежды» в борьбе с коронавирусом 11.08.2020, 08:230 Названы продукты, влияющие на настроение 11.08.2020, 08:060 В России хотят снизить налог на имущество для многодетных семей 11.08.2020, 07:510 Мишустину пожаловались на авиакомпании, выдающие ваучеры
11.08.2020, 07:360 Подсчитаны расходы на подготовку ребенка к школе 11.08.2020, 07:200 Пособие на детей 3 - 7 лет для малоимущих семей с 2021 года может быть увеличено 11.08.2020, 07:050 Переболевшим COVID-19 гражданам отказали в финансовых льготах 10.08.2020, 23:220 Мошенники изобрели новый способ кражи денег через смартфон
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.