Происшествия

Два опочанина задержаны полицией за сбыт марихуаны

Два жителя Опочки задержаны сотрудниками полиции за сбыт наркотических веществ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицией установлено, что на территории Опочецкого района 39-летний мужчина осуществил сбыт наркотического средства марихуана в размере более 20 граммов.

Также опочецкие стражи порядка выявили еще один факт реализации запрещенных веществ. По версии следствия, 28-летний местный житель реализовал более 7 граммов марихуаны.

По данным фактам следователями МО МВД России «Опочецкий» возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция за указанное преступление предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. В настоящее время в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями проводится необходимый комплекс следственных действий, устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений.

Данные факты незаконного сбыта наркотических веществ установлены полицейскими при проведении на территории региона профилактической операции «Мак-2020», третий этап которой стартовал в области 6 августа. Операция направлена на выявление, предупреждение и уничтожение незаконных посевов и очагов дикорастущих наркосодержащих растений, перекрытие каналов поставки наркотических средств растительного происхождения.

Обо всех фактах незаконного культивирования или сбыта мака, конопли или других наркосодержащих растений вы можете сообщить по телефону дежурной части УМВД России по Псковской области - (8112) 66-16-49, телефону управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области - (8112) 59-37-00.