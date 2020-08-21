Происшествия

Юный великолучанин получил условный срок за хранение конопли и грабежи

Великолучанина 2001 года рождения осудили на три года условно за грабежи и незаконное хранение конопли, сообщили Псковской Ленте Новостей в городской прокуратуре.

Установлено, что в прошлом году 13 и 25 февраля, 4 марта, 6 и 12 мая он ограбил магазины в Великих Луках, похитив продукты питания и алкогольные напитки. А 4 сентября 2019 года он обнаружил на территории Невельского района дикорастущее растение конопли, сорвал зеленые невысушенные части растения и сложил в свой рюкзак. В тот же день его задержали в Великих Луках. У молодого человека изъяли 235 г наркотиков.

Великолучанина признали виновным по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж), пункту «а» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере).

Приговор вступил в законную силу, добавили в прокуратуре.