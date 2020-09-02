Происшествия

У жителя Псковского района изъяли более 5 килограммов каннабиса

В Псковском районе установлен местный житель, который выращивал и хранил у себя на приусадебном участке наркотические средства. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по району, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в деревне Шаврово пскович незаконно культивировал коноплю.

Во время обыска стражи порядка обнаружили в открытом грунте и теплице более 120 кустов запрещенного растения. Также удалось изъять более 5 килограммов каннабиса.

«Садоводом» оказался владелец участка - житель деревни, 1968 года рождения. Полицейским мужчина пояснил, что «урожай» выращивал для собственного употребления.

По данному факту возбуждены уголовные дела. Подозреваемый будет привлечен к уголовной ответственности за хранение наркотиков в крупном размере и незаконное культивирование наркосодержащих растений.