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Великолучанка лишится свободы на 10 лет за сбыт наркотиков в крупном размере

22-летняя великолучанка получила 10 лет лишения свободы за незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Судом установлено, что в начале июля 2018 года девушка за вознаграждение в размере 2400 рублей передала лицу, выступавшему в роли закупщика в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», синтетическое наркотическое средство в крупном размере.

По версии стороны защиты, подсудимая не совершала сбыт наркотического средства, а хотела лишь обмануть закупщика путем продажи ему под видом наркотика борной кислоты. Указанная версия опровергнута доказательствами, представленными в ходе судебного следствия стороной обвинения.

С учетом позиции государственного обвинителя девушке назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Суд апелляционной инстанции признал приговор Великолукского городского суда законным и обоснованным.