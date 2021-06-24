Происшествия

Порхович проведет 7 лет в колонии за незаконный сбыт наркотиков

7 лет в колонии строгого режима проведет 35-летний житель Порховского района за покушение на незаконный сбыт наркотических средств на территории Псковской области. Об этом сообщили в прокуратуре района.

Действуя в составе организованной группы, в августе 2020 года подсудимый систематически совершал особо тяжкие преступления, направленные на незаконный сбыт наркотиков.

Основной деятельностью преступной деятельностью преступной группы, участником которой был подсудимый, являлась продажа запрещенных в Российской Федерации синтетических наркотических средств бесконтактным способом - через закладки с использованием сети "Интернет" и электронных платежных систем.

«В соответствии со схемой незаконного сбыта подсудимый помещал наркотические средства в места закладок, информацию о которых передавал другим участникам преступной группы для последующего размещения на сайте в сети "Интернет". Покупатели путем обращения к указанному сайту заказывали наркотические средства - выбирали их вид, массу, город и район для приобретения, способ оплаты и получали номера счетов для внесения платежа. После оплаты покупки участники преступной группы сообщали покупателям на сайте или в электронном сообщении информацию о местонахождении наркотических средств», - выяснила прокуратура.

Житель Порховского района признан виновным в совершении 37 особо тяжких преступлений, связанных с незаконном оборотом наркотических средств. С учетом позиции государственного обвинения суд назначил виновному наказание от 7 лет лишения свободы. Отбывать назначенный срок осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима.