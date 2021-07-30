Происшествия

Петербуржец в наркотическом опьянении угнал автомобиль в Новоржеве

Ранее судимого жителя Санкт-Петербурга осудили за угон автомобиля, при этом он находился в состоянии наркотического опьянения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Суд установил, что в апреле подсудимый, находясь около Новоржевского райпо и пребывая в состоянии наркотического опьянения, увидел автомобиль марки «Мицубиси». Петербуржец решил завладеть им без цели хищения. Мужчина проник внутрь автомобиля через незапертую дверь, сел за руль и запустил двигатель ключом, находившимся в замке зажигания. После этого он поехал по улице Пореченкова в деревне Жадрицы.

Затем нарушитель выехал на автодорогу Новоржев – Опочка, где не справился с управлением автомобиля и съехал в кювет. Здесь он покинул автомобиль, и его задержали сотрудники полиции.

Ранее петербуржец подвергался административному наказанию за совершение правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.26 КоАП РФ за нетрезвое вождение.

В этот раз по совокупности преступлений суд определил мужчине наказание в виде лишения свободы на 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого, петербуржца лишат водительских прав на 2 года.