Происшествия

Наркотики нашли полицейские в автомобиле псковича

У псковича изъяли 2 грамма химических наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Горожанина задержали в одном из гаражных кооперативов на Запсковье. При проведении личного досмотра у 29-летнего молодого человека, в его автомобиле «Рено» стражи порядка обнаружили прозрачный пакет со светлым порошком. При проведении исследования изъятого вещества установили, что в свертке было наркотическое вещество - мефедрон. Общая масса составляла чуть более двух граммов.

По имеющимся сведениям, данное вещество пскович приобрел и хранил с целью личного употребления. В ведомстве добавили, что в действия молодого человека усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ. По данному факту возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.