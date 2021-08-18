Происшествия

Полиция изъяла у великолучанина почти 100 грамм наркотиков

Полиция изъяла у великолучанина почти 100 грамм запрещенного наркотического вещества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 40-летний местный житель хранил растительные наркотики для личного употребления. При обыске в его жилище и надворных постройках (гараже и бане) на улице Ясной в Великих Луках полицейские обнаружили и изъяли более 93 грамм запрещенного вещества.

При проведении исследования установили, что изъятая масса – тетрагидроканнабинол. Это наркотическое вещество, получаемое из соцветий и листьев конопли, отметили в ведомстве.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ.