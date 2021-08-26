Происшествия

Электропровод оборвало неподалеку от школы в Острове

Провод оборвало на линии электропередачи неподалеку от школы в Острове. Об этом сообщил местный житель в группе «Подслушано в Острове» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Подслушано в Острове» в соцсети «ВКонтакте»

«На повороте около третьей школы на дороге лежит оборванный провод под током. Уберите, пока беды не случилось. Люди ходят, дети, на велосипедах ездят», - написал обеспокоенный местный житель.

Оборванный провод вызвал интерес и у других подписчиков сообщества. «Он будет лежать до тех пор, пока беда не случится. Это же Россия», - предположил в комментариях местный житель.

Псковская Лента Новостей обратилась в районную администрацию. Местные власти не подтвердили, что электропровод находился под напряжением. При этом в администрации заметили, что сегодня утром, 27 августа, провод срезали, однако его правообладателя пока найти не удалось.

«Пока не нашелся правообладатель. Провод уже отрезали и убрали. В настоящий момент выясняем обстоятельства», - сообщили в администрации.