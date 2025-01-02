Спорт

Сборная России завоевала 8 золотых медалей в третий день Российско-китайских игр

Российские спортсмены выиграли 8 золотых, 11 серебряных и 7 бронзовых медалей в третий день Российско-китайских молодежных зимних игр. Соревнования проходят в Южно-Сахалинске.

В горнолыжном спорте золотые медали завоевали Богдан Плотников и Анфиса Шамшур, в лыжном двоеборье золото России принесли Анна Василькова и Никита Лысенин. Победу в соревнованиях по сноуборду одержали Петр Злобин и Мария Травничева, лучшей в шорт-треке стала Альбина Алиева, также россиянки выиграли командные соревнования в шорт-треке.

Серебряные медали у российской команды завоевали Егор Коротеев, Елизавета Болдырева (оба - горнолыжный спорт), Ульяна Мехоношина, Дмитрий Осипов (оба - лыжное двоеборье), Павел Харламов, Анастасия Краснощекова (оба - фристайл), Макар Бородин, Амалия Габдюшева (оба - сноуборд), Анна Овчинникова, Давид Макарян (оба - шорт-трек), также серебро выиграла вторая российская сборная по шорт-треку. Бронзовые награды Игр завоевали Федор Лебедев, Вероника Ахтанина (оба - горнолыжный спорт), Екатерина Монастыршина, Лев Костянец (оба - лыжное двоеборье), Оскар Аюпов (фристайл), Илья Хуртин (сноуборд), бронзовые награды получила вторая мужская сборная по шорт-треку.

После трех дней Игр российская сборная завоевала 69 наград (23 золотые, 25 серебряных и 21 бронзовую). У китайских спортсменов 21 медаль (7 золотых, 5 серебряных, 9 бронзовых), пишет ТАСС.

Российско-китайские игры завершатся 13 января, в соревнованиях принимают участие 224 спортсмена - по 112 атлетов от каждой страны. На пяти площадках в Южно-Сахалинске медали разыгрываются в девяти дисциплинах: горнолыжный спорт, конькобежный спорт (шорт-трек), керлинг, лыжные гонки, сноуборд, фигурное катание, фристайл, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье.