Общество

Сбербанк прекращает участие в программе льготного кредитования АПК

Банки начали выходить из программы льготного кредитования сельхозпроизводителей. Первым такое решение принял Сбербанк. На его долю приходилось 35% финансирования российского агропромышленного комплекса (АПК), ранее сообщал зампред правления финорганизации Анатолий Попов. Решение банка об отказе участия в программе в 2025 году обсудили на совещании с участием Минсельхоза, представителей правительства, регионов и АПК. Об этом рассказали представители аграрного бизнеса и подтвердили власти субъектов.

«Были заслушаны планы на следующий год ведущих банков России по кредитованию отрасли. К сожалению, Сбербанк заявил о том, что при высокой ставке ЦБ и неблагоприятной ситуации он не может себе позволить в следующем году выдавать краткосрочные и инвестиционные займы по линии сельского хозяйства», — сообщил «Известиям» исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников.

По словам представителя отрасли, льготное кредитование имеет большое значение для развития сельского хозяйства, поскольку оно способствует проведению посевной кампании. В связи с этим необходимо сохранить доступность таких кредитов. В прошлом году аграрии уже столкнулись с отказами в получении льготных займов в Самарской области и на Урале, пишут «Известия».

Заместитель губернатора Волгоградской области Василий Иванов, курирующий агропромышленный комплекс, подтвердил, что знаком с решением Сбербанка, но выразил иное мнение по данному вопросу.

«Механизм льготного кредитования АПК очень действенный и эффективный. С 2017 года очень многие сельхозпроизводители нашего региона им воспользовались. Что касается Сбербанка, мы с ним всегда очень хорошо работали. Он взял паузу в кредитовании сельхозпроизводителей не только на 2025 год, но и в последние три месяца прошлого года», — пояснил он.

По его словам, Министерство сельского хозяйства совместно с региональными органами исполнительной власти провели ряд совещаний и перераспределили лимиты, которые были предназначены для банка.