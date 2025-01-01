Экономика

Самозанятые уплатили налогов почти на 100 млрд в 2024 году

В 2024 году самозанятые граждане уплатили 99,8 млрд рублей налога на профессиональный доход (НПД), что в 1,6 раза больше, чем годом ранее. Эти данные были получены на основе информации, предоставленной Федеральной налоговой службой (ФНС).

Увеличение поступлений по НПД обусловлено ростом числа самозанятых граждан, увеличением их выручки и повышением среднего размера дохода. В Москве средний чек вырос на 12% по сравнению с 2023 годом и составил 3,3 тыс. рублей, как сообщил Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам», пишут «Известия».

По данным ФНС, на конец 2024 года в России насчитывалось 12,2 млн самозанятых граждан, что на 3 млн больше, чем годом ранее. В 2024 году они заработали 2,2 трлн рублей, что в 1,6 раза больше, чем в 2023 году (1,4 трлн рублей).

«Есть несколько причин, почему самозанятые стали уплачивать больше налогов. Во-первых, растет популярность самого режима НПД. Во-вторых, рост инфляции, из-за которой повысился размер среднего чека. В-третьих, расширяются технические возможности бизнеса для работающих на себя», — объяснила доцент Финансового университета при правительстве РФ Анна Тихонова.

Наконец, негативный источник роста популярности НПД — «подготовка» компаний к переходу на прогрессивный НДФЛ. Недобросовестные налогоплательщики могут заранее «переводить» своих сотрудников в самозанятость, чтобы частично погашать налоговые убытки, добавила эксперт.