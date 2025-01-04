Происшествия

Дерево упало возле детского сада на улице Олега Кошевого в Пскове

Дерево упало возле десткого сада на улие Олега Кошевого в Пскове 13 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили очевидцы.

Ранее сообщалось, что сломанное дерево упало на дороге-дублере на улице Инженерной в Пскове.

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Напомним, что 13 января ожидается небольшой снег на территории Псковской области.