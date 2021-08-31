Происшествия

За продажу марихуаны дедовичский суд отправил мужчину в колонию

Дедовичский районный суд вынес приговор мужчине, которого обвиняли в обороте наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

В августе 2019 года вблизи деревни Негодицы Дедовичского района подсудимый обнаружил дикорастущее растение конопли. Мужчина собрал его для личного потребления, отделил листья от ствола, тем самым незаконно приобрел наркотическое средство — каннабис (марихуану), которое забрал себе и незаконно хранил дома.

21 апреля текущего года к подсудимому обратились в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка». Обвиняемому передали деньги в качестве оплаты за марихуану, а подсудимый передал «покупателю» наркотик общей массой 1,11 грамма.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.