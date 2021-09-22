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Происшествия

Великолучанина осудили за покупку наркотиков

24.09.2021 11:13|ПсковКомментариев: 0

Великолучанин по решению суда отправится на исправительные работы за покупку наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции.

Суд установил, что 18 июня 28-летний мужчина вблизи деревни Корытово Великолукского района приобрел 0,946 грамм мефедрона для личного употребления, без цели сбыта.

В тот же день подсудимого остановили сотрудники полиции. В ходе личного досмотра у него обнаружили и изъяли сверток, внутри которого находилось вещество в виде порошка и кристаллов светлого цвета.

Великолучанин в зале суда полностью признал свою вину. Суд признал мужчину виновным в совершении указанного преступления по части 1  статьи 228 УК РФ и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов.

Теги: #великие луки #наркотики #суд
Источник: Псковская Лента Новостей
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