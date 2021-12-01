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В Пскове руководитель строительной компании подозревается в налоговом преступлении

Возбуждено уголовное дело в отношении директора одной из строительных компаний Пскова. Он подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производится взыскание налогов (часть 1 статьи 199.2 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, в 2019-2020 годах у предприятия образовалась задолженность по налогам и страховым взносам, в связи с чем в адрес руководителя неоднократно направлялись требования об уплате, выставленные УФНС России по Псковской области. Затем уполномоченный орган обоснованно применял к организации принудительные санкции.

«Осознавая, что при поступлении денежных средств на заблокированные инкассовыми поручениями расчетные счета предприятия будет произведено их бесспорное списание, руководитель, с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам и взносам, искусственно создал ситуацию отсутствия денежных средств на счетах, осуществляя расчеты с кредиторами через счета контрагентов-дебиторов», - говорится в сообщении.

Таким образом, он скрыл свыше 4,5 млн рублей, за счет которых в бюджеты различных уровней должна была погашаться недоимка по обязательным платежам.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и возмещение ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации.