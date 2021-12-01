Происшествия

Островичка провалилась в люк из-за неубранного снега

В городе Острове женщина провалилась в открытый люк, когда гуляла с собакой. Об этом она сообщила в группе «Подслушано в Острове» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа «Подслушано в Острове» в социальной сети «ВКонтакте»

«Сходила погулять с собакой и чуть не стала инвалидом. Когда уже в Острове-2 закроют люки? Провалилась по пояс из-за снега. Не видно, что там люк», - рассказала она.

«Я тоже проходила мимо этого люка и еще подумала о том, что, упаси Господь, угодить туда», - добавила другая местная жительница.

Представитель администрации Островского района сообщил, что заявка о закрытии люков между домами №№ 9 и 11 на улице Авиационной в Острове передана в ресурсоснабжающую организацию.