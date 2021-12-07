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Две фальшивые купюры изъяли псковские полицейские

08.12.2021 13:50|ПсковКомментариев: 0

Две фальшивые банкноты изъяла полиция в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Купюры номиналом две и пять тысяч рублей обнаружили в финансовом учреждении города 6 декабря. Обстоятельства произошедшего выясняются.

«Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность! Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону 02», - добавили в пресс-службе УМВД.

Теги: #уголовное дело #фальшивки #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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