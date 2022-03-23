Происшествия

Великолучанина с двумя банками наркотиков задержали в Тверской области

34-летнего жителя Великих Лук задержали в Тверской области по подозрению в незаконном приобретении, хранении и перевозке крупной партии наркотиков.

Как сообщает портал «Луки.ру», великолучанина, управляющего автомобилем иностранного производства, остановили в ночь с 17 на 18 марта в Западной Двине. При осмотре салона машины сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли две банки, в которых находилось 365 граммов наркотика растительного происхождения. Злоумышленник пояснил, что наркотик предназначался для личного употребления.

Постановлением Западнодвинского межрайонного суда ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.