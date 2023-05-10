Происшествия

Великолучанин подозревается в сбыте наркотиков в Новгородской области

Новгородские полицейские задержали жителя Псковской области, подозреваемого в сбыте наркотических средств в особо крупном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Новгородской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Новгородской области

21 апреля сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Новгородской области задержали 22-летнего жителя города Великие Луки, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

Злоумышленник работал на даркнет-магазин по сбыту запрещенных веществ. В тот день он приехал в Новгородскую область на своем автомобиле и планировал забрать оптовую партию наркотиков для дальнейшей расфасовки и реализации. Однако его вместе с пакетом наркотического средства «N-метилэфедрон» задержали оперативники недалеко от деревни Сырково Новгородского района. Общий вес изъятого запрещенного вещества составил почти 300 граммов.

В настоящее время следственное подразделение МО МВД России «Новгородский» в отношении задержанного возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ. По ходатайству следствия и решению суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.