Происшествия

Тело 79-летней женщины обнаружили на месте пожара в Пскове

79-летняя хозяйка квартиры погибла при пожаре на улице Шоссейной в Пскове вчера, 17 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 17:42 пожарным поступило сообщение о возгорании в одноэтажном жилом доме на 2 семьи. В квартире №3 огонь повредил стены и потолок. Женщина 1944 года рождения обнаружена погибшей.

Причина происшествия, по предварительному заключению сотрудников МЧС, – неосторожное обращение с огнем хозяйки квартиры. Удалось спасти жилой дом.

Ранее в этот же день в 10:02 в МЧС сообщили о пожаре в деревне Терешинка Плюсского района. Там сгорел жилой дом и две хозпостройки. Причина — короткое замыкание электропроводки в электроприборе внутри дома. Сотрудникам ведомства удалось спасти одну хозпостройку.

А в 14:52 пожарных вызвали для тушения возгорания в деревне Славковичи Порховского района. На улице Совхозной сгорело бесхозное строение размером. Причина — неосторожное обращение с огнём неустановленного лица. Удалось спасти жилой дом.

В 20:50 стало известно о пожаре в деревне Бараново Пушкиногорского района. Там сгорела хозяйственная постройка. Причина — предположительно поджог.