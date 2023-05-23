Происшествия

Пскович отправится в колонию за хранение наркотиков

Пскович отправится в колонию за хранение наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской транспортной прокуратуре.

В начале февраля мужчина, находясь в лесополосе на территории города Пскова, нашел застегивающийся пакет с находящимся внутри наркотическим средством. В ходе проведения оперативного-розыскного мероприятия его задержали сотрудники Псковского ЛО МВД России на транспорте. При личном досмотре у него изъяли наркотическое средство, являющееся производным метилэфедрона массой 0,24 грамм (значительный размер).

Псковский городской суд с участием государственного обвинителя Псковской транспортной прокуратуры вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере).

Суд с учетом данных о личности подсудимого, обстоятельств совершенного им преступления, наличия в его действиях рецидива преступлений признал его виновным и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.