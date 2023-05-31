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Прибывшего из-за границы наркоторговца в Пскове осудили на 12 лет тюрьмы

01.06.2023 11:46|ПсковКомментариев: 0

Жителя Пскова привлекли к уголовной ответственности за сбыте психотропного вещества в крупном размере (пункт «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области. 

31 июля и 29 сентября 2015 года мужчина, находясь на территории Пскова, за денежное вознаграждение передал покупателю амфетамин массой 1,99 г и 1,83 г, что образует крупный размер, с целью его последующего сбыта.

Суд признал мужчину виновным и по совокупности преступлений и приговоров назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.

В пресс-службе судов добавили, что первоначально данное уголовное дело поступило в Псковский городской суд 11 июля 2018 года, однако в период его рассмотрения мужчина скрылся от правосудия за пределы РФ, был объявлен в розыск и задержан 26 июня 2021 года.

Теги: #регион60 #псков #наркотики
Источник: Псковская Лента Новостей
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