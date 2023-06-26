Происшествия

Три пожара случились в результате удара молнии в Псковской области за сутки

Дачный дом и хозяйственная постройка сгорели в деревне Черняковицы Псковского района 26 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Информация о возгорании поступила в 15:17. Сгорели дачный дом и хозяйственная постройка. Пожарные спасли от распространения огня баню, летнюю кухню и хозяйственную постройку.

В 16:39 в деревне Криушино Псковского района сгорела хозяйственная постройка, огонь уничтожил кровлю жилого дома.

А в 17:19 в садоводстве «Здоровье» в Гдовском районе огонь повредил кровлю гаража.

В МЧС считают, что наиболее вероятной причиной указанных выше пожаров стал грозовой разряд.

«От подобных неожиданностей природы не может быть застрахован никто, однако предотвратить или смягчить их последствия по силам каждому. Для снижения опасности поражения молнией объектов экономики, жилых зданий и сооружений устраивается молниезащита в виде заземленных металлических мачт и натянутых высоко над сооружениями объекта проводов. Защита молниеотводом основана на свойстве молнии поражать наиболее высокие и хорошо заземленные металлические сооружения», - добавили в ведомстве.