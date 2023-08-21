Происшествия

Пенсионерка пропала в лесу у гдовского Смуравьево-2

Пожилая женщина 1940 года рождения пропала в лесу вблизи поселка Смуравьево-2 Гдовского района 22 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Сегодня начались поиски силами поисково-спасательного отряда города Гдова.

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает простые правила при проходе в лес:

сообщить близким, друзьям или соседям, куда конкретно идете и когда планируете вернуться;

надеть яркую одежду;

изучить заранее место на карте;

не заходить вглубь незнакомой местности, оставлять на пути движения ориентиры.

Рекомендуется взять с собой:

заряженный сотовый телефон;

нож;

фонарик;

воду;

продукты на перекус;

медицинские препараты, если они необходимы;

пленку для накидки или навеса от дождя;

спички или зажигалку в непромокаемой упаковке.

Если самостоятельно выбраться не удается, нужно позвонить спасателям по телефону 01, 112 (с сотового телефона).