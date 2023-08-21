Пенсионерка пропала в лесу у гдовского Смуравьево-2

Пожилая женщина 1940 года рождения пропала в лесу вблизи поселка Смуравьево-2 Гдовского района 22 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.
Сегодня начались поиски силами поисково-спасательного отряда города Гдова.
Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает простые правила при проходе в лес:
Рекомендуется взять с собой:
Если самостоятельно выбраться не удается, нужно позвонить спасателям по телефону 01, 112 (с сотового телефона).